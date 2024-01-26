Жители Краснодара пожаловались на разлив канализации возле домов в центре города

О проблемах с канализацией сообщили жители Школьного микрорайона. По их словам, с начала января из канализационных колодцев разливают стоки. Из-за этого в домах и около подъездов ощущается неприятный запах.

Ситуацию с разливом канализации в Школьном микрорайоне прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Главный фекальный коллектор вблизи улицы Школьной работает с подпором из-за таяния снега и дождя. Жилые многоквартирные дома № 11, 13/2 и 13/5» имеют технологическую связь с коллектором. При этом дом № 11 находится в самой нижней точке, поэтому там происходит выход стоков», — говорится в сообщении МЦУ.

Отмечается, что сотрудники «Краснодар Водоканала» каждый день откачивают стоки из сети водоотведения на улице Школьной.

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