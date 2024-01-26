В МЦУ Краснодара рассказали, как выбирают улицы для первоочередной откачки воды

Жители краевой столицы часто задают вопросы, куда техника откачивает воду и почему машина не приезжает на ту или иную улицу.

Об откачке воды на улицах города рассказал заместитель директора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктор Ишков.

«В первоочередном порядке откачка ливневых и талых вод на участках автомобильных дорог с отсутствием сетей ливневой канализации реализуется на маршрутах общественного транспорта, школьных автобусов, магистральных автомобильных дорогах. Далее по приоритетности после обеспечения полноценного проезда транспорта техника перераспределяется на второстепенные автомобильные дороги с отсутствием сетей ливневой канализации, на которых невозможен проезд транспорта», — пояснил Ишков.

Он отметил, что все откачанные ливневые воды сливаются в действующие сети канализации соответствующего диаметра, чтобы не допустить переполнения сетей более малых диаметров.

«На дорогах, где отсутствует ливневая канализация, к месту откачки подъезжает автомобиль, специалисты определяют место, из которого необходимо откачать воду. Дальше идет раскладка всасывающего рукава, заполнение бочки ливневыми и талыми водами, транспортировка и слив в действующие сети ливневой канализации», — цитирует Виктора Ишкова МЦУ Краснодара.

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