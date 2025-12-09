Жители Краснодара пожаловались на неудобства из-за строительства развязки

По словам жителей краевого центра, улица Шевченко в дождь превращается в грязевую кашу и ходить по ней невозможно.

«Перекресток Шевченко и Новороссийской, словно детская сказка. Налево пойдешь — в глубокую яму попадешь, направо пойдешь — в машины упрешься, а прямо пойдешь — в грязи утонешь. Строительные работы и дождь завели пешеходов в безвыходную ситуацию», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Ксения Возжанникова.

Каждый день через территорию будущей транспортной развязки ходит Антон Думанов.

«Поставили отбойники, с обратной стороны таких отбойников нет. Человек сталкивается резко с проблемой, приходится либо идти вдоль дороги и быть грязным абсолютно с ног до головы, либо быть окутанным машинами», — говорит местный житель Антон Думанов.

Рядом со стройкой находятся жилые дома и магазины. В плохую погоду эта территория превращается в грязевую кашу. Окончание развязки упирается в улицу Володарского, где находится детский сад, куда родители ежедневно водят своих детей через стройку.

— Наши дети в садик идут, грязь приносят домой. Когда здесь дождь проходит, это вообще кошмар. Скоро перестанем ходить в садик.

С проблемой столкнулись не только пешеходы, но и автомобилисты. Осадки размыли гравий, из-за чего машина застряла в яме. По словам очевидцев, чтобы ее вытащить, потребовалось три человека. Но многие водители ради стройки нужной развязки готовы терпеть временные трудности.

— Если мы ждем чего-то хорошего от этой развязки, нужно какое-то время потерпеть.

— Дороги разгрузятся, надеюсь, будет лучше.

Пока для автомобилистов не действуют никакие ограничения, но для пешеходов — это вынужденная мера. Им придется найти альтернативные маршруты или идти по схеме, переходя с одной стороны улицы на другую. Всю актуальную информацию сообщают в официальных городских пабликах.

«Согласно планам, на улице Шевченко планируется основной комплекс работ завершить к концу 2026-го — середине 2027-го», — говорит руководитель проекта «СтройЮгРегион» Христофор Стешин.

Возведение такого масштабного объекта в зоне густой застройки в Краснодаре проводят впервые. По словам подрядчика, основная работа еще впереди.

