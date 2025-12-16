Жители Краснодара пожаловались на массовый мор птиц в центре города

Защитники животных считают, что новогодняя иллюминация на улице Красной убивает пернатых. По словам активистов, они лично видели, как грачи падают замертво после контакта с подсветкой.

Местная жительница Светлана обратила внимание на мертвых птиц еще 11 декабря. Женщина рассказала, что стала свидетелем гибели одной из них.

«Раздался треск над головой, и вот прямо перед мной упала птица. Это был грач. Распростертые крылья, она тяжело дышала. Я была уверена, что это ток, потому что такой треск не может быть ни от чего другого», — делится краснодарка.

Подобные ролики получили широкий отклик в соцсетях. На видео видны подсчеты найденных тушек — ежедневно их количество достигает четырех-шести особей.

Однако мертвых птиц находят не только возле праздничных инсталляций. На улице Одесской, где иллюминации нет, автор видео зафиксировала гибель 12 особей. Аналогичные случаи происходили на пересечении улиц Красной и Гаврилова в 2022 году — за год до первой установки украшений. Тогда же трупы вороньих обнаруживали на Всесвятском кладбище и в Чистяковской роще.

Специалисты объяснили, что массовый мор птиц зимой в Краснодаре происходит ежегодно. По результатам анализов прошлых лет, ветеринарная служба выявила превышение содержания мышьяка, у отдельных особей обнаружили паразитарные заболевания.

Точные причины гибели пернатых в нынешнем сезоне станут известны после проведения экспертизы. Журналисты «Кубань 24» направили официальное обращение в Росприроднадзор.

