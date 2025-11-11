На ферме в Кореновском районе сообщения о гибели птиц из-за сетки назвали фейком

По словам жителей станицы Дядьковской, местный фермер развесил рыболовную сеть около входа в коровник. Он пытался обезопасить корм, который предназначен для рогатого скота. Птицы слетелись в поисках еды и попали в сети, а выбраться уже не смогли.

Шокирующее видео, где пернатые попадают в рыболовные сети и умирают, стремительно разошлось по пабликам. Кадры Елене Дворниченко прислал очевидец. Она не смогла остаться равнодушной к массовой гибели птиц, поэтому написала директору фермы с просьбой убрать сеть, но ответа не получила и решила действовать.

«Люди там работают, я не понимаю, почему все молчат. Это за гранью моего человеческого понимания», — говорит местная жительница Елена Дворниченко.

Как предположила Елена, молчали сотрудники из-за страха возможного увольнения. Руководство фермы факт жестокого обращения с животными отрицает.

«На этой ферме, по словам очевидцев, умирали птицы, запутавшись в рыболовных сетях. Это частная территория, внутрь нас не пустили. Однако заявили, что информация, которая ходила по соцсетям, фейковая», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Ксения Возжанникова.

На камеру в ферме говорить отказались, но журналистам удалось сделать запись разговора.

— У нас рыболовной сети нет и не было никогда.

Администрация Кореновского района сообщила о том, что сеть уже сняли. Информацию подтвердили и очевидцы. Видео из соцсетей не осталось не замеченным прокуратурой Кореновского района. Ведомство организовало проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ветеринарного законодательства и законодательства об охране животного мира», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Журналисты обратились в департамент ветеринарии Краснодарского края и Россельхознадзор. В обоих ведомствах отказали в комментарии.

Другие фермеры рассказали, как они защищают свой урожай. Корма просто закрывают, и никаких проблем нет. Есть и другие гуманные методы отпугивания птиц. Например, жители Дядьковской советуют купить прибор со светозвуковым отражателем.

«Я заказывал на маркетплейсе своим родственникам отпугиватель птиц, в принципе действует идеально», — делится местный житель Артур Мурадов.

Такие методы достаточно дешевые, но практичные и не несут никакого урона здоровью крылатых.

Читайте также: на сильный неприятный запах от подсобных хозяйств пожаловались жители Лабинска.

Подпишись, здесь всегда интересно.