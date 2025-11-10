На сильный неприятный запах от подсобных хозяйств пожаловались жители Лабинска

Местным жителям приходится платить штрафы за содержание крупного рогатого скота и домашней птицы на подворьях. На зловонный запах и антисанитарию вблизи таких хозяйств жалуются горожане.

«Между новостройками и детскими площадками в Лабинске пасутся коровы. Хоть их и запрещено содержать в частном секторе», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

С 2013 года в курортном Лабинске законодательно решено запретить ведение личного подсобного хозяйства на жилых участках в городской черте.

«Испокон веков тут держали и уток, и курей, и свиней. Претензий от соседей не было», — говорит житель Лабинска Геннадий Машков.

«Мне пришлось все свое хозяйство перебить. Администрация приехала, посмотрела, суд назначил штраф», — делится житель Лабинска Сергей Набатников.

Этот район активно застраивается уже пятый год, на уровне всех инстанций пошло противостояние сторонников и противников животноводства в городе. В битве за благоустройство района Татьяна Плотникова скопила множество судебных документов. Запах со двора животноводов доносится до ее дома за километр.

«Стадо коров здесь гуляет, от них вонь, грязь. Тротуары все загажены, все это выкидывают в речку», — сетует жительница Лабинска Татьяна Плотникова.

Один из домов животноводов расположен на улице Минеральной. Здесь одна семья содержит девять коров на четырех соседних участках уже 28 лет. Теперь семья получила предписание устранить животных с жилого сектора. Женщина не понимает, почему ее родители должны платить штраф, когда хозяйство держат многие.

По причине плотной застройки Лабинска стало невозможно соблюдать нормы СанПиН при разведении животных на землях ИЖС.

«В 2021 году Верховный суд вынес решение, в котором указал, что граждане обязаны использовать земельные участки согласно их целевому назначению. В случае неиспользования участка по назначению применяется административный штраф от 10 тыс. рублей», — отмечает заместитель главы Лабинска Андрей Переходько.

Животноводы улицы Минеральной в Лабинске в свою очередь показали журналистам, что зловония не от скота, а от канализации, что течет с частных дворов не первый год.

Читайте также: жители Сочи жалуются на соседей, организовавших козью ферму около кладбища.

Подпишись, здесь всегда интересно.