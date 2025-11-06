Жители Сочи жалуются на соседей, организовавших козью ферму около кладбища

Жители села Русская Мамайка в Хостинском районе курорта оказались в заложниках у соседей, которые на своем садовом участке организовали полноценную козью ферму из 50 голов. Уже год более 70 семей пытаются добиться от властей реакции на нарушения федеральных законов и санитарных норм.

Журналистов и местных жителей не пускали на территорию кладбища хозяева коз и земли — Хомидджон Бураков и его отец. Мужчины утверждали, что вход на кладбище — это их второй участок, первый граничит с погостом, здесь живут они и козы, а эту землю они приобрели у частного лица. Теперь они буквально бьются за свою землю.

— Здесь летом невозможно прийти на кладбище. Мало того, что он здесь встречает палками и лопатой, но и не пускает. Нельзя хоронить, нельзя ничего делать.

Никто не ожидал, что дорога к могилам родных станет закрытой, а гуляющие козы по кладбищу лишь часть испытаний для местных жителей.

— Все было демонтировано им. С мая мы хоронили свекровь, здесь был скандал, он перекрыл дорогу машинами.

Головы коз и их шкуры периодически видят люди на улице. На своей территории владельцы режут животных. Простор здесь только крысам. Больше всего от этого страдает семья Николая Панайотова. Он живет по соседству с Бураковыми, под окнами Николая сосед хранит бочки с пропаном, а крыс мужчина видит постоянно.

«Каждое утро я собираю мертвых крыс. Здесь летом невозможно в огород зайти», — сетует житель дома Николай Панайотов.

Назначение земли у Бураковых — садовое. Держать разрешено кроликов и кур и в небольшом количестве, а коз строго запрещается. За жалобы соседей на антисанитарию мужчина, по словам местных жителей, угрожает сжечь дома.

Жители написали в администрацию Хостинского района коллективное обращение по поводу законности размещения земельных участков, в том числе и входа на кладбище. Власти формально усмотрели признаки самоуправства. В деле разбирается полиция. В департаменте ветеринарии Краснодарского края владельцам животных сделали предписание.

«Гражданин привлечен к административной ответственности за самовольный выпас скота на муниципальной территории. Следует отметить, что за повторность данного деяния предусмотрено увеличение штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей», — рассказывает адвокат Краснодарской краевой коллегии, медиатор Кристина Швидунова.

Пока все попытки диалога с владельцами животных, по словам жителей села, заканчиваются угрозами физической расправы, на людей выпускают алабая.

