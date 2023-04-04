Жители Краснодара назвали цену счастья в рублях. За год она выросла

Согласно результатам опроса, проведенного с 1 по 31 марта, жителям Краснодара для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяц.

В целом по России отмечается, что цена счастья с октября упала на 5%, однако в городах-миллионниках, в том числе в Краснодаре, запросы выросли.

Так в октябре прошлого года жители краевой столицы заявляли, что для счастья им нужно 180 тыс. рублей. В апреле прошлого года счастье оценили в 167 тыс. рублей, в ноябре 2021 — в 166 тыс. рублей, в мае 2021 — в 162 тыс. рублей, а в январе этого же года — в 164 тыс. рублей.

Отмечается, что сегодня мужчины оценивают свое счастье выше, чем женщины почти на 30% (220 тыс. рублей и 170 тыс. рублей соответственно). Люди до 24 лет чаще называли сумму в 130 тыс. рублей, тогда как россияне старше 35 лет — 225 тыс. рублей в месяц.

Чем выше зарплаты, тем больше нужно для счастья: 145 тыс. рублей устроит людей с зарплатой до 50 тыс. рублей, те же, чьи зарплаты более 80 тыс. рублей оценивают счастье в 265 тыс. рублей.

Дороже всего счастье обходится в Москве (260 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (230 тыс. рублей) и во Владивостоке (220 тыс. рублей), сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Читайте также: 40% жителей Краснодара готовы пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы.