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Опрос: 40% жителей Краснодара готовы пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-40-zhitelej-krasnodara-gotovy-pojti-na-snizhenie-zarplaty-radi-udalennoj-raboty
Опрос: 40% жителей Краснодара готовы пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы
Фото Ruca Souza, pexels.com

Соответствующее исследование провел популярный сервис по поиску работы. Участниками опроса стали жители краевой столицы, имеющие желание и потенциальную возможность работать удаленно.

Так, 4 из 10 респондентов согласились бы снизить свою зарплату ради удаленки. Чтобы трудиться из дома, 21% опрошенных готовы лишиться 5% своего заработка. Еще 9% краснодарцев ради этого могут пойти на уменьшение зарплаты на 10%. Сократить свое ежемесячное жалование на 15%, 20%, 25% и работать из дома могли бы по 3% горожан соответственно.

При этом 32% работников не стали бы отказываться от части заработка ради удаленки. Реже на это соглашались люди с доходом более 80 тыс. рублей в месяц, чем те, кто зарабатывает менее 30 тыс. рублей.

Также молодежь в возрасте до 24 лет вдвое чаще соглашалась на уменьшение своих доходов в пользу дистанционной работы, чем респонденты 35–44 лет, сообщает SuperJob.

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