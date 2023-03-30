Сокращение рабочей недели поддерживают 73% жителей Краснодара
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов вместо 40 часов. Таким образом график с понедельника по четверг останется прежним, а в пятницу рабочий день может продолжаться до обеда.
Согласно результатам опроса, проведенного с 28 по 29 марта, 73% жителей Краснодара, работающих на пятидневке, поддерживают это предложение. Резко против высказались 12% опрошенных.
Из числа поддержавших 79% отметили, что за 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за 40 часов. Полагают, что не будут успевать выполнить стандартный объем работ за 36 часов, 16% респондентов.
Сокращение рабочей недели чаще поддерживали женщины, чем мужчины, — 83% и 63% соответственно. Также 82%женщин уверены, что, работая на 4 часа меньше, будут успевать выполнять тот же объем работ, что и за стандартную рабочую неделю. Среди мужчин таких было 76%, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.
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