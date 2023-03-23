Переводчики, турменеджеры и официанты боятся потерять работу из-за роботов

Сервис по поиску работы и подбору сотрудников провел опрос представителей распространенных профессий, и выяснил, кто больше опасается потерять должность из-за развития систем искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет. В опросе приняли участие 2 тыс. 500 человек.

В полную замену человеческого труда автоматическим раньше больше всего верили операторы колл-центров, сейчас это настораживает специалистов по планированию туров и путешествий. Количество переводчиков, верующих в нарастающую роботизацию их профессию, только за три последние года увеличилось в два раза. Если раньше таких было 16%, то в 2023 году уже 31%. Среди них 40% убеждены, что уже сегодня часть их обязанностей могут взять на себя компьютеры.

Вероятно, специалистов более всего насторожил случай с выпускником РГГУ, защитившим дипломную работу, которую написала нейросеть ChatGPT. Так 40% опрошенных российских менеджеров верят в победу искусственного интеллекта.

В частичной роботизации труда уверены 57% переводчиков, однако с 2020 года число убежденных в полной автоматизации увеличилось в 2 раза.

Также чаще всего полную или частичную победу роботов прогнозируют 58% пекарей и кондитеров, 59% официантов, 57% менеджеров по работе с клиентами.

Реже остальных автоматизация труда пугает учителей ― 28%, строителей ― 27%, врачей ― 25%. В отличие от турменеджеров, педагогов, готовых к сокращениям из-за внедрения автоматики, за три года стало меньше.

Кроме того, сократилось количество водителей, сварщиков, бухгалтеров и операторов колл-центров, опасающихся инсусственного интеллекта.

Отличились дизайнеры и программисты. Они считают, что ИИ продолжит отбирать их обязанности, но полный отказ от человеческого труда не наступит в ближайшие 10 лет.

Опрос экономически активного населения старше 18 лет 25 профессиональных групп проводился с 13 февраля по 22 марта 2023 года в 386 населенных пунктах России, сообщает пресс-служба Superjob.ru.

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