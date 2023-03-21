Горячий Ключ занял третье место в десятке самых поэтических городов России

К международному дню поэзии, который отмечается 21 марта, российский сервис бронирования провел в соцсетях опрос и выяснил, какие города пользователи считают самыми поэтическими этой весной.

Первое место занял Калининград. За него проголосовали 30% участников опроса. На втором месте — Кисловодск, за который проголосовали 29% подписчиков.

За Горячий ключ отдали свои голоса 20% участников голосования. По словам пользователей соцсетей, на курорте все создано для поэзии — скалы, потоки, горные тропы и теплый весенний ветер.

В пятерку лидеров вошли также Рязань (11% голосов) и Петрозаводск (10%). За ними идут Псков (8%), Воронеж (7%), Тверь (5%), Осташков (3%) и Златоуст (1%), сообщает пресс-служба Tvil.ru.

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