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Сочи и Краснодар вошли в тройку городов с самым вкусным шашлыком

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-i-krasnodar-voshli-v-trojku-gorodov-s-samym-vkusnym-shashlykom
Сочи и Краснодар вошли в тройку городов с самым вкусным шашлыком
Фото nikitozawr, pixabay.com

Российский сервис бронирования провел опрос к Международному дню острой и горячей пищи, который отмечают 16 января.

У пользователей соцсетей спросили, в каком городе они пробовали самый вкусный шашлык.

На первом месте традиционно оказался Сочи — за него проголосовали 40% опрошенных. На втором месте — Пятигорск (15%). Еще 14% респондентов уверены, что самый вкусный шашлык подают в Краснодаре — краевая столица замыкает тройку лидеров.

В топ-10 городов с самым вкусным шашлыком также вошли Ялта (8%), Владикавказ (7%), Москва (6%), абхазская Гагра (4%), Нальчик (3%), Уфа (2%) и Майкоп (1%), сообщает Tvil.ru.

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