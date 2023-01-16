Сочи и Краснодар вошли в тройку городов с самым вкусным шашлыком
Общество
16.01.2023 09:50
Российский сервис бронирования провел опрос к Международному дню острой и горячей пищи, который отмечают 16 января.
У пользователей соцсетей спросили, в каком городе они пробовали самый вкусный шашлык.
На первом месте традиционно оказался Сочи — за него проголосовали 40% опрошенных. На втором месте — Пятигорск (15%). Еще 14% респондентов уверены, что самый вкусный шашлык подают в Краснодаре — краевая столица замыкает тройку лидеров.
В топ-10 городов с самым вкусным шашлыком также вошли Ялта (8%), Владикавказ (7%), Москва (6%), абхазская Гагра (4%), Нальчик (3%), Уфа (2%) и Майкоп (1%), сообщает Tvil.ru.
Читайте также: краснодарец изготовил первый в мире кибермангал.
Популярные новости
- В Сочи прошел финал Кубка Никиты Мазепина по картингу. Фоторепортаж
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- В Краснодарском крае под лед провалился рыбак, он погиб
- Скончался актер Вахтанг Кикабидзе
- Депутат Госдумы предложил убрать с дорог заграждающие бетонные полусферы
- Аграрии Краснодарского края полностью перешли на отечественные семена озимых культур