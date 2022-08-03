Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарец изготовил первый в мире кибермангал

Общество
03.08.2022 17:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarets-izgotovil-pervyj-v-mire-kibermangal
Краснодарец изготовил первый в мире кибермангал

Пару дней на 3D-модель, запчасти из металла и харизма — краснодарец изготовил первый в мире кибермангал.

Необычный заказ на шашлычную духовку в виде известного автомобиля пришел к нему от московских блогеров. Устройство в точности повторяет внешний вид электромобиля. Вместо двигателя внутри пространство для дров.

«Когда мы придумали эту идею с кибершашлыками, мы просто пошли на сайт объявлений и ввели там запрос: «мангал Tesla». Мы даже представить не могли, что в России столько мастеров с классными идеями, с харизмой, и что важно — с прямыми руками. Среди них мы нашли Владислава. Он все схватил на лету, буквально с одной картинки, и спустя несколько дней тот самый кибермангал из Краснодара уже был у нас», — рассказал блогер Арсений Петров.

Владислав Черемисов специализируется на поделках из металла в необычном исполнении. К тому же краснодарец фанат американских электромобилей. Для себя он сделал мангал обычной формы, но с логотипом Tesla. Все запчасти вырезаны с помощью лазера. Материал — нержавейка. Ролик с необычным девайсом набрал 128 тыс. просмотров за сутки.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях