Краснодарец изготовил первый в мире кибермангал

Краснодарец изготовил первый в мире кибермангал

Пару дней на 3D-модель, запчасти из металла и харизма — краснодарец изготовил первый в мире кибермангал.

Необычный заказ на шашлычную духовку в виде известного автомобиля пришел к нему от московских блогеров. Устройство в точности повторяет внешний вид электромобиля. Вместо двигателя внутри пространство для дров.

«Когда мы придумали эту идею с кибершашлыками, мы просто пошли на сайт объявлений и ввели там запрос: «мангал Tesla». Мы даже представить не могли, что в России столько мастеров с классными идеями, с харизмой, и что важно — с прямыми руками. Среди них мы нашли Владислава. Он все схватил на лету, буквально с одной картинки, и спустя несколько дней тот самый кибермангал из Краснодара уже был у нас», — рассказал блогер Арсений Петров.

Владислав Черемисов специализируется на поделках из металла в необычном исполнении. К тому же краснодарец фанат американских электромобилей. Для себя он сделал мангал обычной формы, но с логотипом Tesla. Все запчасти вырезаны с помощью лазера. Материал — нержавейка. Ролик с необычным девайсом набрал 128 тыс. просмотров за сутки.