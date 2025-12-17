Жители Краснодара назвали самые желанные новогодние подарки

В краевой столице провели опрос, в ходе которого выяснили, какие подарки жители города хотели бы получить на Новый год.

Мужчины чаще всего предпочитают конверты с наличными и инструменты для ремонта. Женщины отдают предпочтение путешествиям, косметике, парфюму и билетам на культурные мероприятия.

Молодежь до 35 лет желает получить в подарок деньги и гаджеты. Люди старшего возраста чаще выбирают бытовую технику, товары для спорта и подарочные сертификаты.

Читайте также: недвижимость стала самым желанным подарком на Новый год для россиян. Жилье обогнало путешествия, автомобили и ювелирные украшения в списке самых желанных новогодних подарков у опрошенных россиян. Участие в опросе приняли 1,1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

