Недвижимость стала самым желанным подарком на Новый год для россиян

Недвижимость обогнала путешествия, автомобили и ювелирные украшения в списке самых желанных новогодних подарков у опрошенных россиян.

Участие в опросе приняли 1,1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. По данным исследования строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг», 35% опрошенных мечтают получить в подарок на Новый год именно квартиру или загородный дом. О путешествии в качестве подарка мечтают 29% опрошенных, автомобилях — 20% и ювелирных украшениях — 16%.

У Деда Мороза 38% опрошенных россиян попросили бы в качестве новогоднего подарка квартиру у моря или в горах. Еще 17% участников в качестве подарка попросили бы закрыть финансовые вопросы и долги, 13% хотят провести год без забот, а 32% — возможность помогать другим и делать мир лучше.

«При выборе подарка россияне отдают предпочтение практичности (33%) и пользе в быту (27%). При этом эмоциональная ценность и впечатления также важны для многих (10%), но наиболее важными оказались яркие эмоции и незабываемые впечатления (30%)», — цитирует авторов исследования ТАСС.

