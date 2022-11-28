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Жители Краснодара могут пройти медобследование в мобильном комплексе «Маршрут здоровья»

Общество
28.11.2022 21:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodara-mogut-projti-medobsledovanie-v-mobilnom-komplekse-marshrut-zdorovya
Жители Краснодара могут пройти медобследование в мобильном комплексе «Маршрут здоровья»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Передвижной комплекс скрининговой диагностики Центра общественного здоровья и медицинской профилактики 29 и 30 ноября, а также 2 декабря будет работать в Прикубанском округе столицы Кубани.

Мобильный комплекс 29 ноября будет стоять возле дома № 144 по улице Московской, 30 ноября — в районе дома № 25 на улице Евгении Жигуленко, а 2 декабря — возле дома № 26 на улице Петра Метальникова. Центр будет принимать пациентов с 9:00 до 14:00.

В мобильном комплексе краснодарцам проведут скрининг, он занимает 15-20 минут. Пациентам измерят рост, вес и артериальное давление, а также определят факторы риска развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Также проведут экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови. После оценки здоровья пациенты смогут получить консультацию терапевта. При себе необходимо иметь паспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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