В регионы России направят 300 передвижных медицинских комплексов
Общество
25.11.2022 08:17
Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. На запуск передвижных медкомплексов выделили около 3 млрд рублей.
Мобильные амбулатории отправятся преимущественно в небольшие населенные пункты. Большинство комплексов предназначены для оказания первичной медпомощи, остальные — для проведения профилактических осмотров и диагностических исследований, в том числе флюорографии и маммографии.
Всего такие медицинские комплексы получат 68 регионов страны.
Читайте также: в Сочи горбольница № 1 по нацпроекту получила фетальные мониторы.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В Краснодаре прошел концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра. Фоторепортаж
- В Новороссийске море снова окрасилось в красный цвет
- Житель Апшеронского района с пистолетом ворвался в дом 81-летней пенсионерки ради 3 тыс. рублей
- В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара