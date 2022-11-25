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В регионы России направят 300 передвижных медицинских комплексов

Общество
25.11.2022 08:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-regiony-rossii-napravyat-300-peredvizhnyh-meditsinskih-kompleksov
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. На запуск передвижных медкомплексов выделили около 3 млрд рублей.

Мобильные амбулатории отправятся преимущественно в небольшие населенные пункты. Большинство комплексов предназначены для оказания первичной медпомощи, остальные — для проведения профилактических осмотров и диагностических исследований, в том числе флюорографии и маммографии.

Всего такие медицинские комплексы получат 68 регионов страны.

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