В регионы России направят 300 передвижных медицинских комплексов

Видео канала «Кубань 24»

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. На запуск передвижных медкомплексов выделили около 3 млрд рублей.

Мобильные амбулатории отправятся преимущественно в небольшие населенные пункты. Большинство комплексов предназначены для оказания первичной медпомощи, остальные — для проведения профилактических осмотров и диагностических исследований, в том числе флюорографии и маммографии.

Всего такие медицинские комплексы получат 68 регионов страны.

Читайте также: в Сочи горбольница № 1 по нацпроекту получила фетальные мониторы.