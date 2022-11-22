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В Сочи горбольница № 1 по нацпроекту получила фетальные мониторы

Общество
22.11.2022 15:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-gorbolnitsa-1-po-natsproektu-poluchila-fetalnye-monitory
В Сочи горбольница № 1 по нацпроекту получила фетальные мониторы

Новые аппараты для диагностики сердцебиения и общего состояния плода установили в акушерском отделении и женской консультации городской больницы № 1. Оборудование приобрели по нацпроекту «Здравоохранение».

Обследование на новых фетальных мониторах могут пройти беременные, состоящие на учете в больнице. Аппараты позволяют проводить диагностику прямо в палате и определиться с тактикой ведения родов.

Заведующая отделением, акушер-гинеколог больницы Наталья Соломатина отметила, что обследования с помощью этого оборудования позволит значительно снизить риск смертности и перинатальной заболеваемости.

«Благодаря многофункциональному прибору диагностика стала более детальной и объективной. Монитор позволяет фиксировать шевеления и сердечный ритм плода. Теперь можно получать точные данные о степени гипоксии плода, его функциональном состоянии и возможной угрозе преждевременных родов. Такой мониторинг в несколько раз снижает риск смертности и перинатальной заболеваемости», — сказала Соломатина.

С начала года по нацпроекту «Здравоохранение» медучреждения региона получили свыше 600 единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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