В Брюховецкой ЦРБ по нацпроекту установили новый рентгенодиагностический комплекс

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое медоборудование закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Аппарат установили в хирургическом корпусе. Он включает в себя рентген, стол со штативом и стойку для снимков. Комплекс позволит получать цифровые диагностические изображения и производить их обработку, а также сохранять и передавать информацию.

«Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс рассчитан на два рабочих места, благодаря высокой производительности мы сможем быстро и качественно проводить исследования и получать четкие полноформатные снимки с минимальными искажениями изображения», — сказал главный врач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.

По нацпроекту «Здравоохранение» в 2022 году модернизировали 56 медучреждений. Построили новые поликлиники и ФАПы, в существующих провели капитальный ремонт и оснащение новым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Брюховецкая ЦРБ по нацпроекту получила новый очиститель воздуха.