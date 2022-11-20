Брюховецкая ЦРБ по нацпроекту получила новый очиститель воздуха

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое медоборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Очиститель воздуха установили в операционном блоке Брюховецкой ЦРБ.

Аппарат позволяет создать стерильную зону для проведения операций.

«Новый обеззараживатель не только очищает воздух от бактерий, вирусов и спор грибов, но также удаляет пыль, аэрозоли, любые типы аллергенов, пыльцу растений, неприятные запахи и токсичные вещества», — сказал главврач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.

В 2022 году в хирургическом корпусе Брюховецкой ЦРБ повели капремонт. Также его оснастили его новым высокотехнологичным оборудованием, установили рентген-аппараты, хирургические светильники. В ближайшее время доставят наркозный аппарат, хирургические столы, функциональные кровати, прикроватные мониторы и медицинскую мебель. Медоборудование закупается по нацпроекту «Здравоохранение».

В текущем году модернизация охватит 56 медучреждений. Эта работа находится под особым контролем губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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