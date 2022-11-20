Брюховецкая ЦРБ по нацпроекту получила новый очиститель воздуха
Новое медоборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Очиститель воздуха установили в операционном блоке Брюховецкой ЦРБ.
Аппарат позволяет создать стерильную зону для проведения операций.
«Новый обеззараживатель не только очищает воздух от бактерий, вирусов и спор грибов, но также удаляет пыль, аэрозоли, любые типы аллергенов, пыльцу растений, неприятные запахи и токсичные вещества», — сказал главврач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.
В 2022 году в хирургическом корпусе Брюховецкой ЦРБ повели капремонт. Также его оснастили его новым высокотехнологичным оборудованием, установили рентген-аппараты, хирургические светильники. В ближайшее время доставят наркозный аппарат, хирургические столы, функциональные кровати, прикроватные мониторы и медицинскую мебель. Медоборудование закупается по нацпроекту «Здравоохранение».
В текущем году модернизация охватит 56 медучреждений. Эта работа находится под особым контролем губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Кущевском районе больница получила новое офтальмологическое оборудование.
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
- В Краснодаре при пожаре из многоэтажки эвакуировали 13 человек
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
- В Краснодарском крае пьяный полицейский за рулем иномарки сбил насмерть велосипедистку