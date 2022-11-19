В Кущевском районе больница получила новое офтальмологическое оборудование
Аппараты в Кущевскую центральную районную больницу поставили в рамках национального проекта «Здравоохранение».
«Процедуры, проводимые на новом оборудовании, позволяют обнаружить причины и степень тяжести патологий, а также контролировать состояние тканей глаза», — рассказал главный врач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.
Исследования на новом офтальмологическом оборудовании занимают несколько минут, не доставляя дискомфорта пациентам. С его помощью врачи будут проводить диагностику заболеваний глаз и зрительного нерва, а также профилактические осмотры.
В среднем за месяц в Кущевской ЦРБ офтальмолога посещают более 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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