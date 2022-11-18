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Кавказская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту

Общество
18.11.2022 12:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/kavkazskaya-tsrb-poluchila-novoe-oborudovanie-po-natsproektu
Кавказская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По нацпроекту «Здравоохранение» в районную больницу доставили два высокоточных анализатора для измерения уровня глюкозы в крови.

В первую очередь, сахар в крови измеряют при диабете. Не реже раза в год тестирование должны проводить и здоровые люди.

«Благодаря новому оборудованию за 5–10 минут можно точно определить уровень глюкозы в крови. Мы сможем получать анализы одновременно по трем параметрам: глюкоза, лактат и гемоглобин, что особенно важно при лечении детей», — сказала главный врач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.

По нацпроекту «Здравоохранение» с начала года больницы Кубани получили более 600 единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Тимашевскую ЦРБ приобрели новое медоборудование по нацпроекту.

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