Кавказская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту
Общество
18.11.2022 12:09
По нацпроекту «Здравоохранение» в районную больницу доставили два высокоточных анализатора для измерения уровня глюкозы в крови.
В первую очередь, сахар в крови измеряют при диабете. Не реже раза в год тестирование должны проводить и здоровые люди.
«Благодаря новому оборудованию за 5–10 минут можно точно определить уровень глюкозы в крови. Мы сможем получать анализы одновременно по трем параметрам: глюкоза, лактат и гемоглобин, что особенно важно при лечении детей», — сказала главный врач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.
По нацпроекту «Здравоохранение» с начала года больницы Кубани получили более 600 единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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