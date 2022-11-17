В Тимашевскую ЦРБ приобрели новое медоборудование по нацпроекту
В рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в районную больницу Тимашевска доставили аппараты для стерилизации, дезинфекции и сушки медицинского оборудования.
Сухожары используют во всех подразделениях лечебно-профилактических учреждений.
«С их помощью будем проводить дезинфекцию медицинских и лабораторных инструментов, сушку стеклянной посуды и емкостей», — сказала главврач Тимашевской ЦРБ Ольга Хомякова.
Также по нацпроекту «Здравоохранение» в участковую больницу станицы Новокорсунской Тимашевского района приобрели новый цифровой флюорограф и рентген-аппарат.
По нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани закупают новое медоборудование, строят и капитально ремонтируют медучреждения и возводят ФАПы. В текущем году модернизация охватит 56 медорганизаций. Эта работа находится на особом контроле губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.
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