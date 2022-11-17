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Кондратьев: в Краснодарском крае по нацпроекту построили 8 фельдшерско-акушерских пунктов

Экономика
17.11.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodarskom-krae-po-natsproektu-postroili-8-feldshersko-akusherskih-punktov
Кондратьев: в Краснодарском крае по нацпроекту построили 8 фельдшерско-акушерских пунктов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края на совещании 17 ноября подвел промежуточные итоги кассового исполнения средств, выделенных на реализацию нацпроектов.

Участие в заседании приняли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы и главы профильных министерств и департаментов.

«В 2022 году общий объем финансирования нацпроектов на Кубани составляет 71,9 млрд рублей. На сегодняшний день планы выполнили на 67%. Построили восемь фельдшерско-акушерских пунктов, семь школ, бассейн в краснодарском «Городе спорта». Полностью поставили оборудование и музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура». До конца года остается всего полтора месяца. Важно правильно использовать это время, чтобы полностью реализовать все намеченные планы», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул, что край активно развивается и обладает большими возможностями. Поэтому в регионе реализуется много масштабных проектов, в том числе с привлечением федеральных средств.

«Кубань получает дополнительное финансирование в рамках нацпроектов при условии высокого уровня кассового исполнения. Важно регулярно подтверждать, что край способен качественно и в срок реализовывать проекты по всем направлениям, готов брать на себя дополнительные задачи, решение которых позволит повысить уровень жизни в регионе», — сказал губернатор.

По словам главы регионального проектного офиса Светланы Герих, что кассовое исполнение на ноябрь — 48,4 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Она также сообщила, что для того, чтобы в будущем у органов власти оставалось больше времени на реализацию, уже запланировали закупки на следующий год. Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» законтрактовали 2,4 млрд рублей. Контракты еще на 2,4 млрд рублей планируют заключить до конца декабря.

«Большая часть — на приобретение оборудования, строительство поликлиник, ФАПов и капитальные ремонты в рамках национального проекта «Здравоохранение». Еще 8,2 млрд, почти 44% от плана, подпишем до 1 апреля. Весь план уже сформирован и в ближайшее время будет подписан курирующими направления вице-губернаторами», — цитирует Герих пресс-служба администрации Краснодарского края.

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