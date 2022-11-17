Дорожная служба Славянского района по нацпроекту увеличила выработку на 10%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За полгода реализации нацпроекта «Производительность труда» эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой оптимизировали процесс производства асфальтобетонной смеси в «Славянском ДРСУ».

Для сотрудников предприятия организовали обучающие семинары, разработали новые стандарты проведения анализов в лаборатории. Результатом стало сокращения времени протекания процесса на 10% и увеличение выработки на 10%. Также удалось снизить количество транспорта, ожидающего отгрузку готовой продукции, на 33%.

«Сегодня дорожные службы активно присоединяются к нацпроекту. Предприятия Армавира, Краснодара, Каневского района сейчас внедряют бережливые технологии. Это еще раз доказывает, что компании видят экономический эффект от участия, делятся опытом с коллегами и объединяются в целое направление бережливых кубанских организаций», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Славянское ДРСУ» действует более 45 лет. Оно обслуживает порядка 290 км автодорог и 36 мостов протяженностью более 1,5 км. Предприятие производит и поставляет активированный минеральный порошок, необходимый для производства асфальтобетонной смеси.

В настоящее время Минэкономразвития РФ готовит предложения по продлению нацпроекта до 2030 года и расширению критериев. В случае положительного решения число потенциальных российских предприятий-участников увеличится вдвое. Кроме того, к нацпроекту получат доступ компании ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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