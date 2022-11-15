В Тимашевском районе агрофирма по нацпроекту увеличила производство молока на 11%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Агрофирма «Русь» подвела итоги реализации национального проекта «Производительность труда». В течение полугода на предприятии оптимизировали процесс производства молока.

Доля производства молока в общей выручке предприятия составляет 16%. Внедрение бережливых технологий позволило сократить время производства почти на 30 минут и запасов на 12%. Средний надой молока с одной коровы увеличился на 18%, а общая выработка в потоке — на 11%.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что «Русь» — лидер молочного производства Тимашевского района. Предприятие вносит весомый вклад в общий краевой объем.

«Сегодня для сельхозпредприятий разработаны меры поддержки федерального и регионального уровней для того, чтобы животноводческий комплекс устойчиво развивался и появлялись новые современные инвестпроекты», — сказал Юртаев.

Агрофирма «Русь» имеет 4 тыс. голов крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. Кроме того, предприятие владеет более 11 тыс. га сельхозземель.

«Мы реализовали только первую часть нашего проекта и обучили бережливым технологиям 27 сотрудников. В дальнейшем они уже имеют возможность применить свои знания и оптимизировать процессы на другом производственном участке, тиражируя наш совместный опыт», — сказал руководитель проекта Федерального центра компетенций Андрей Сайдаков.

На Кубани ФЦК курирует 41 предприятие. В настоящее время к нацпроекту «Производительность труда» присоединилось 220 предприятий региона. К 2024 году планируется привлечь 254 компании, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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