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Тимашевский завод комбикорма присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Экономика
11.11.2022 16:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/timashevskij-zavod-kombikorma-prisoedinilsya-k-natsproektu-proizvoditelnost-truda
Тимашевский завод комбикорма присоединился к нацпроекту «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Необходимые документы предприятие «Премикс» подписало с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций.

В течение полугода эксперты РЦК организуют обучение сотрудников, выявят процессы, нуждающиеся в улучшении, и найдут ресурсы для повышения эффективности. По результатам модернизации предприятие сможет применить опыт на других участках производства.

«Эффективность животноводческого комплекса напрямую зависит от обеспечения кормовой базой. В новых экономических условиях меры поддержки бизнеса направлены на обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение. Нацпроект помогает найти скрытые резервы и дает ряд преимуществ участникам для дальнейшего развития», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Компания производит премиксы и корма для сельхоз животных и птиц. На юге России она занимает лидирующие позиции на рынке комбикормов.

Для реализации нацпроекта «Производительность труда» разработали меры господдержки бизнеса. Они включают финансовую поддержку и экспертную помощь в оптимизации производства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: к 2024 году к участию в нацпроекте «Производительность труда» привлекут более 250 компаний Кубани.

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