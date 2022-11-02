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К 2024 году к участию в нацпроекте «Производительность труда» привлекут более 250 компаний Кубани

Экономика
02.11.2022 20:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-k-2024-godu-k-uchastiyu-v-natsproekte-proizvoditelnost-truda-privlekut-bolee-250-predpriyatij
К 2024 году к участию в нацпроекте «Производительность труда» привлекут более 250 компаний Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас в национальном проекте участвуют 219 кубанских предприятий. Краснодарский край присоединился к его реализации в 2018 году как пилотный регион.

«Потенциал этого направления увидели еще в 2015. Тогда был начат эксперимент по внедрению бережливых технологий на государственных предприятиях из традиционно малоэффективных отраслей экономики: ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство. Этот опыт с первыми ощутимыми результатами помог в привлечении первых предприятий в национальный проект», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

На IV федеральном форуме «Производительность 360» министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил продлить нацпроект. По мнению экспертов Минэкономразвития, предприятия считают участие в нацпроекте полезным, в том числе это обеспечивает стабильность бизнеса. Участие помогает производствам перестроить процессы и выстроить их правильно с учетом технологий бережливости. За счет этого удается добиться роста эффективности производства.

В Краснодарском крае экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 11,8 млрд рублей. За каждый вложенный бюджетный рубль предприятия вернули в экономику 63 рубля.

В целом в России в нацпроекте «Производительность труда» участвуют более 4,1 тыс. предприятий из 78 регионов с суммарной выручкой около 11 трлн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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