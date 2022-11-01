Научно-производственное предприятие в Гулькевичах присоединилось к нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания «АгроМашРегион» будет внедрять бережливые технологии в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда».

Руководство предприятия подписало соглашения с минэкономики края и Региональным центром компетенций. На первом этапе эксперты РЦК изучат проблемы и потери, с которыми сталкивается предприятие. После начнут их устранение с помощью инструментов бережливого производства.

Предприятие работает в Гулькевичах и занимается изготовлением, проектированием и монтажом технологического оборудования для мельнично-элеваторного комплекса.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что для края важно не только собрать урожай, но и сохранить его без потерь.

«Чем эффективнее будет реализован нацпроект на этом предприятии, тем качественнее он отразится на процессе сохранения зерновых. А в этом заинтересованы как производители, так и потребители разных отраслей», — сказал Юртаев.

На данный момент к нацпроекту «Производительность труда» присоединились свыше 4 тыс. российских предприятий. По данным Минэкономразвития РФ, на конец 2021 года доходы участников нацпроекта увеличились на 150 млрд рублей. Это в 4,5 раза больше объема инвестиций в целом по нацпроекту. Это добавленная стоимость, которая выросла после сокращения производственных затрат.

За три года реализации нацпроекта в Краснодарском крае экономический эффект составил 11,8 млрд рублей. За каждый вложенный из бюджета рубль предприятия вернули в экономику 63 рубля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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