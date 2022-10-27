Две команды Краснодарского края вышли в финал конкурса по рационализации и производительности

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За победу в Кубке по рационализации и производительности в треке «Фабрика производственных процессов» будут бороться «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и «ТД-Холдинг». Финал конкурса пройдет в Екатеринбурге с 7 по 11 ноября.

В отборочном этапе участвовали 39 команд из 28 субъектов РФ. В финал вышли девять предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда».

Им предстоит продемонстрировать навыки в оптимизации производственных процессов, выявлении и устранении потерь, использовании инструментов бережливого производства.

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев отметил, что проекты, которые команды представляют на конкурсе, — готовые решения для внедрения в производственные процессы.

В треке «Фабрика производственных процессов» участникам предстоит выстроить эффективный процесс сборки пульта управления регулятора давления газа с применением бережливых технологий. В течение 20 минут будет необходимо выпустить определенное количество изделий нужного качества.

Заместитель генерального директора по обучению Федерального центра компетенций Ирина Жук отметила, что «Фабрика процессов» станет одним из самых зрелищных треков Кубка. По ее словам, эта соревновательная площадка позволяет на 30% сократить длительность производственных процессов. На данный момент свыше 25 тыс. сотрудников предприятий прошли обучение и оценили ее эффективность.

В 2022 году в Кубке примут участие свыше 400 конкурсантов и экспертов в восьми направлениях треков «Оптимизация», «Рационализация», «Инновации». В них могут участвовать команды, не являющиеся участниками нацпроекта «Производительность труда», а также представители вузов и колледжей.

Организаторами выступают «Агентство развития навыков и профессий» и Миниэкономразвития РФ. Соорганизатор «Фабрики производственных процессов» — Федеральный центр компетенций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: сельхозпредприятие Ейского района подключилось к нацпроекту «Производительность труда».