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Сельхозпредприятие Ейского района подключилось к нацпроекту «Производительность труда»

Экономика
26.10.2022 18:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/selhozpredpriyatie-ejskogo-rajona-podklyuchilos-k-natsproektu-proizvoditelnost-truda
Сельхозпредприятие Ейского района подключилось к нацпроекту «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

АО «Родина», расположенное в станице Копанской Ейского района, подписало соглашение с министерством экономики Краснодарского края.

В ближайшее время эксперты РЦК организуют обучение теории бережливого производства. Также они проведут диагностику предприятия и выберут производственный процесс для оптимизации.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что АО «Родина» нацелено на обучение сотрудников и привлечение молодых специалистов.

Предприятие является градообразующим предприятием станицы Копанской. В его составе четыре полеводческих отделения, две молочно-товарные фермы и одна — по доращиванию молодняка. Общая площадь земель превышает 18 тыс. га.

«Одно из предприятий нашего холдинга уже реализовывает бережливые технологии. И мы видим экономический эффект. Поэтому приняли решение работать с региональными экспертами и дальше в этом направлении. Налаживать производственные процессы, сокращая потери», — сказала управляющая АО «Родина» Любовь Недилько.

В Краснодарском крае к нацпроекту уже присоединились 218 предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли.

Для них действуют различные виды господдержки. В том числе льготные займы Регионального фонда развития промышленности, «обнуление» налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%. А также субсидии с повышающим коэффициентом, бесплатные образовательные программы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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