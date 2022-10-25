Компания «Краски Кубани» подвела итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На предприятии внедрили бережливые технологии. В этом компании помогли эксперты Регионального центра компетенций.

Компания «Краски Кубани» из Кропоткина производит и продает лакокрасочные и строительные материалы. За полгода на предприятии оптимизировали процесс производства и складирования краски, который занимает 11% от годового объема выручки фабрики. Эксперты определили места для стоянки техники, выделили дополнительные площадки для отходов, разработали стандарты выполнения операций в цеху.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексей Юртаева, торговля является одной из основных отраслей для реализации нацпроекта «Производительность труда». Это направление вошло в нацпроект лишь в прошлом году, а сегодня уже занимает 12% от общего количества предприятий-участников.

Во время форума «Производительность 360», который прошел в Сочи, министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил продлить нацпроект до 2030 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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