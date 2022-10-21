В Краснодаре завод электрооборудования по нацпроекту повысил выработку на 70%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На заводе «СЕТИ-МАКС» в рамках нацпроекта «Производительность труда» оптимизировали процесс изготовления металлических ворот. Благодаря бережливым технологиям предприятие увеличило выработку на 70%.

Доля производства ворот в общей выручке завода составляет 10%. Рабочая группа и эксперты Регионального центра компетенций запустили дополнительный цех и приобрели оборудование для рационального использования сырья. Это позволило сократить время процесса почти на 40%, а количество запасов уменьшилось на 50%.

Министр экономики края Алексей Юртаев сообщил, что завод воспользовался льготным кредитованием Фонда развития промышленности. Деньги направили на обновление цеха по производству трансформаторных подстанций.

«Предприятие ориентировано на импортозамещение, и уже найдены альтернативные отечественные поставщики комплектующих», — сказал Юртаев.

Группа компаний «СЕТИ-МАКС» работает с 2008 года. В настоящее время это ведущий производитель и поставщик силового оборудования на Кубани. Завод выпускает трансформаторные подстанции, распределительные устройства, источники бесперебойного питания и другое электрооборудование, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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