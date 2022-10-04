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Сельхозпредприятие Кавказского района увеличило выработку благодаря бережливым технологиям

Экономика
04.10.2022 16:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/selhozpredpriyatie-kavkazskogo-rajona-uvelichilo-vyrabotku-blagodarya-natsproektu-i-berezhlivym-tehnologiyam
Сельхозпредприятие Кавказского района увеличило выработку благодаря бережливым технологиям
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на предприятии «Гарантагро».

Предприятие занимается оптовыми закупками и реализацией сельскохозяйственной продукции в Кавказском районе. Предприятие поставляет пшеницу, овес, ячмень, кукурузу, горох, просо и горчицу в торговые сети по всей России, часть отправляют на экспорт. На собственных полях выращивают подсолнечник и рапс.

Специалисты краевого Центра компетенции работали здесь над оптимизацией процессов приемки, хранения и отгрузки гороха. Определили места материалов и готовой продукции, оптимизировали работу весового пункта, ввели стандарты операционных процедур, перестали хранить горох под открытым небом. В результате время протекания процесса сократили более чем на 20%, снизили запасы почти на 20%, а выработку повысили на 43%.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, одна из задач нацпроекта — это подтолкнуть предприятие к саморазвитию.

«Образцовая производственная цепочка открывает возможности для оптимизации всех процессов. Тиражирование полученного опыта позволяет достичь повышения эффективности всего производства», — добавил глава ведомства.

На Кубани в нацпроекте «Производительность труда» участвуют более 200 предприятий. Им предоставляют льготные займы Регионального фонда развития промышленности, обнуляют налог на имущество, предоставляют вычет по налогу на прибыль до 90% и субсидии с повышающим коэффициентом, а также предлагают поучаствовать в бесплатных образовательных программах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани при поддержке краевого Фонда развития промышленности откроют новые производства.

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