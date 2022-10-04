Сельхозпредприятие Кавказского района увеличило выработку благодаря бережливым технологиям
Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на предприятии «Гарантагро».
Предприятие занимается оптовыми закупками и реализацией сельскохозяйственной продукции в Кавказском районе. Предприятие поставляет пшеницу, овес, ячмень, кукурузу, горох, просо и горчицу в торговые сети по всей России, часть отправляют на экспорт. На собственных полях выращивают подсолнечник и рапс.
Специалисты краевого Центра компетенции работали здесь над оптимизацией процессов приемки, хранения и отгрузки гороха. Определили места материалов и готовой продукции, оптимизировали работу весового пункта, ввели стандарты операционных процедур, перестали хранить горох под открытым небом. В результате время протекания процесса сократили более чем на 20%, снизили запасы почти на 20%, а выработку повысили на 43%.
По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, одна из задач нацпроекта — это подтолкнуть предприятие к саморазвитию.
«Образцовая производственная цепочка открывает возможности для оптимизации всех процессов. Тиражирование полученного опыта позволяет достичь повышения эффективности всего производства», — добавил глава ведомства.
На Кубани в нацпроекте «Производительность труда» участвуют более 200 предприятий. Им предоставляют льготные займы Регионального фонда развития промышленности, обнуляют налог на имущество, предоставляют вычет по налогу на прибыль до 90% и субсидии с повышающим коэффициентом, а также предлагают поучаствовать в бесплатных образовательных программах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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