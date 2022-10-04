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На Кубани при поддержке краевого Фонда развития промышленности откроют новые производства

Экономика
04.10.2022 13:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pri-podderzhke-kraevogo-fonda-razvitiya-promyshlennosti-otkroyut-novye-proizvodstva
На Кубани при поддержке краевого Фонда развития промышленности откроют новые производства
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Экспертный совет Фонда одобрил займы на общую сумму 136 млн рублей нескольким предприятиям на открытие новых производств и расширение существующих.

По словам и. о. руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимира Мостового, компания из Краснодара «Агротон» получит по программе заемного финансирования «Проекты развития» 9,5 млн рублей и начнет выпускать виноградные опоры.

Предприятие из Тимашевского района «РусЭкоСтандарт» наладит производство биогумуса, на эти цели ему выделили 29 млн рублей.

Предприятие из Красноармейского района «Крафт Фудс Групп» запустит линию сыровяленых колбас и мясных деликатесов. По программе «Пищевик» ему выделен заем в размере 50 млн рублей.

Еще трем предприятиям из Краснодара, Мостовского и Белореченского районов по программе «Приоритет» одобрены займы на общую сумму 40,5 млн рублей. На эти средства компании приобретут сырье, материалы и комплектующие. Это мебельные фабрики Levox из Мостовского и «БелораВуд» из Белореченского районов, а также краснодарское предприятие легкой промышленности «Рус Дистрибьюшен Текстиль».

Краевой Фонд развития промышленности предоставляет займы по 15 программам со ставками от 0,1% до 4% годовых. При этом 11 программ организация реализует за счет собственных средств, в том числе возобновленную недавно программу «Первая необходимость», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: краснодарское промпредприятие получит заем почти в 6 млн рублей по программе «Приоритет».

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