Краснодарское промпредприятие получит заем почти в 6 млн рублей по программе «Приоритет»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Краснодарское промышленное предприятие — компания «Древо М» получит заем в размере почти 6 млн рублей. Производитель мебели воспользовался услугами Фонда развития промышленности Краснодарского края.

Компания «Древо М» взяла заем на приобретение оборудования по программе «Приоритет».

«По программе «Приоритет» займы предоставляются предприятиям легкой промышленности, деревообрабатывающим и мебельным компаниям. Сумма займа составляет от 3 до 30 млн рублей на срок не более 3 лет под процентную ставку 1% годовых», — рассказала начальник управления экономики Краснодара Елена Васильченко.

Фонд развития промышленности Краснодарского края предоставляет промышленным предприятиям займы по льготным ставкам от 0,1% до 4% годовых. Срок кредита — от 3 до 10 лет, сумма — от 3 до 200 млн рублей. Самостоятельно региональный Фонд финансирует 11 программ, еще 4 — при софинансировании федерального Фонда развития промышленности.

Подробнее о программах господдержки Фонда развития промышленности Краснодарского края можно узнать на официальном сайте организации.

Кроме того, с начала 2022 года еще один краевой Фонд — микрофинансирования — предоставил предпринимателям кубанской столицы 170 займов. И общая сумма составила 422 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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