В Сочи субъектам МСП выдали 18 займов на сумму свыше 53,5 млн рублей

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В Сочи расширили городской антикризисный план поддержки бизнеса.

Об этом 3 октября рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

Городской антикризисный план поддержки бизнеса действует в Сочи с апреля. Изначально в него входили 26 мер и мероприятий. За это время создали эффективную систему мониторингов потребительских цен. Сформировали список системообразующих предприятий города, куда включили 73 организации. Кроме того, обеспечили контроль ситуации на рынке труда и выплаты зарплаты. На 12 предприятиях строительного комплекса продлили сроки уплаты авансовых платежей по налогу, предусмотренному специальным налоговым режимом, и налогу на имущество.

Также в Сочи действуют меры поддержки субъектов МСП. Создали муниципальный коворкинг-центр, за время работы которого заключили 27 договоров. Субъектам МСП выдали 18 займов на общую сумму свыше 53,5 млн рублей. Бизнесменам Сочи предоставили семь поручительств на 31 млн рублей. Объем привлеченных кредитных средств — 51 млн рублей. Кроме того, создали финансовые резервы на 2022 год.

Алексей Копайгородский отметил, что санкции не только являются вызовом, но и открывают новые возможности.

«В сложившихся условиях важно сохранить прочный фундамент для бизнеса, предпринимательства и городской экономики в целом. Все необходимые для этого решения приняты на всех уровнях. Продолжим исполнять поручение Президента РФ по нивелированию последствий антироссийских санкций. Городской антикризисный план доказал свою эффективность. С учетом меняющейся ситуации, изменений законодательства и предложений отраслевых органов блок экономики сформировал расширенный проект, который включает уже 60 мер и мероприятий», — сказал мэр Сочи.

Сообщается, что управление цен и тарифов администрации Сочи подготовили дополнительные меры по поддержке муниципальных унитарных предприятий. Пакет предложений направили в администрацию Краснодарского края.

По данным Росстата за семь месяцев 2022 года многие отрасли экономики Сочи демонстрируют положительные показатели. Так объем санаторно-курортной отрасли превысил 33 млрд рублей и составил 60% объема по краю. Рост в строительстве составил 118%, в промышленности — 107 %, в сфере транспортировки и хранения — 112%, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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