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В Краснодарском крае поддержат производителей товаров первой необходимости

Экономика
03.10.2022 08:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-podderzhat-proizvoditelej-tovarov-pervoj-neobhodimosti
В Краснодарском крае поддержат производителей товаров первой необходимости
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фонд развития промышленности регион возобновил программу льготного заемного финансирования. Об этом 3 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что сегодня предприятия края увеличивают производство товаров первой необходимости для участников спецоперации и жителей освобожденных территорий.

«В пандемийный год благодаря поддержке края промышленные предприятия оперативно нарастили выпуск, а многие перепрофилировались на производство востребованных товаров. В короткие сроки они обеспечили антисептиками и медицинскими масками больницы, детские сады, школы. Сейчас предприятия региона увеличивают производство товаров первой необходимости для участников спецоперации и жителей освобожденных территорий. Край готов помогать таким производителям. На их  поддержку направили средства краевого Фонда развития промышленности», — сказал Кондратьев.

В перечень товаров первой необходимости вошло свыше 20 наименований. Это текстиль, одежда, косметико-гигиенические товары. На увеличение их производства промышленники могут получить льготный заем до 30 млн рублей на три года под 1% годовых с отсрочкой погашения основного долга до года.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте. Заявления и документы принимают дистанционно. Консультацию можно получить по будням с 9:00 до 18:00 по телефонам: +7 (861) 205-44-09, 8-800-500-27-28, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре 31 предприятие получило льготные займы от Фонда развития промышленности Кубани.

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