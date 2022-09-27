В Краснодаре 31 предприятие получило льготные займы от Фонда развития промышленности Кубани

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Общий объем займов составил 944,3 млн рублей. Самые крупные суммы получили ООО «Полипласт-Юг» и ООО «Южный завод тяжелого машиностроения». Предприятиям выделили 100 млн и 90 млн рублей соответственно.

«Подобные программы стимулируют не только бизнес, но и экономику города в целом. Они создают условия для внедрения наиболее успешных решений. Для нас важно, чтобы промышленники могли воспользоваться поддержкой государства и развивали производство, создавали новые рабочие места», — отметила начальник управления экономики администрации Краснодара Елена Васильченко.

Краевой Фонд предлагает целевые займы промышленникам по льготным ставкам от 0,1% до 4% годовых. Срок варьируется от 3 до 10 лет, а сумма — от 3 млн до 200 млн рублей.

В Фонде действует 15 программ льготного заемного финансирования для промышленников Кубани. Из них 11 финансируются Фондом самостоятельно, 4 — при софинансировании федерального Фонда развития промышленности. Благодаря льготным займам можно провести модернизацию производства, создать новые рабочие места и перейти к импортозамещению, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробнее о том, как получить заем в Фонде развития промышленности Краснодарского края, можно узнать на официальном сайте организации.

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