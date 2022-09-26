Кондратьев: краевой Фонд развития промышленности в 3 раза увеличил объем поддержки предприятий

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 26 сентября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, в этом году финансирование получили более 60 производителей.

«На модернизацию и расширение производств, закупку сырья, пополнение оборотных средств с начала года Фонд развития промышленности направил более 1,8 млрд рублей. Это в 3 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев также сообщил о том, что фармацевтическое предприятие в Крымском районе благодаря льготному займу начнет производить новые лекарства — аналоги импортных, а в Павловском районе начнут производить радиофармацевтические препараты. В Абинском районе производитель оборудования для нефтегазового комплекса будет больше выпускать малогабаритной фонтанной арматуры.

Глава региона рассказал о том, что в этом году Фонд докапитализировали на 1,5 млрд рублей, запустили гранты предприятиям, расширили линейку продуктов организации и добавили востребованные в нынешних условиях программы — «Импортозамещение» и «Пищевик». По словам Вениамина Кондратьева, в зависимости от спроса на программу, объем ее финансирования в 2023 году увеличат.

Сейчас Фонд реализует 15 программ льготный займов, 11 из них за счет собственных средств, 4 — при поддержке федерального Фонда развития промышленности. В 2018 года Фонд предоставил 195 льготных займов более чем на 4,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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