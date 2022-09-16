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Кондратьев: первые участники программы «Пищевик» получат 55 млн рублей на развитие производства

Экономика
16.09.2022 08:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pervye-uchastniki-programmy-pishhevik-poluchat-55-mln-rublej-na-razvitie-proizvodstva
Кондратьев: первые участники программы «Пищевик» получат 55 млн рублей на развитие производства
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О реализации новой программы льготного финансирования краевого Фонда развития промышленности рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, программу «Пищевик» запустил Фонде развития промышленности в июле. Для этого Фонд докапитализировали на 500 млн рублей. Половину этой суммы направили на финансирование новой программы.

«Первые займы в сумме 55 млн рублей предоставим кондитерам, которые раньше всех обратились за господдержкой. Средства помогут открыть новое производство на фабрике в Армавире и модернизировать действующие технологические линии на кондитерском комбинате в Тимашевском районе», — сказал губернатор.

Кондитерской фабрике «Сладкоежка» в Армавире одобрили заем в размере 25 млн рублей на 3 года по льготной ставке 2,5% годовых. Фабрика потратит эти деньги на организацию производства бисквитных пирожных и драже. Кондитерскому комбинату «Кубань» из Тимашевска предоставят заем в размере 30 млн рублей на 3 года под 1% в первые 2 года на модернизацию технологических линий по производству соломки.

Компании «Техмаш-сервис» из Абинского района и предприятию легкой промышленности «Централ» из Северского района одобрили займы в размере 14 млн и 20 млн рублей на модернизацию производства и на приобретение товарно-материальных ценностей.

Информацию о действующих программах краевого Фонда развития промышленности можно получить по телефонам: 8 (861) 205-44-09 или по 8 (800) 500 27 28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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