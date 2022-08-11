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В Краснодарском крае в четыре раза снизили ставку по микрозайму для промышленников

Экономика
11.08.2022 18:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-chetyre-raza-snizili-stavku-po-mikrozajmu-dlya-promyshlennikov
В Краснодарском крае в четыре раза снизили ставку по микрозайму для промышленников
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Теперь промышленные предприятия региона смогут получить займ до 5 млн рублей под 1% годовых.

«Краевой Фонд микрофинансирования внес изменения в условия займа «Промышленник». Они коснутся производителей компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования. Ставка будет снижена с текущих 4,25% до 1% с возможностью отсрочки платежей на полгода», — сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Он уточнил, что остальные производители смогут получить займ «Промышленник» под 4,25% годовых. По его словам, изменения в условиях займа «Промышленник» внесли по просьбе местных бизнесменов.

Уточнить все интересующие вопросы по предоставлению льготных займов предпринимателям можно по телефону: 8 (861) 298-08-08, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: фонд развития промышленности Кубани выделил 4 производителям льготные займы на 164 млн рублей.

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