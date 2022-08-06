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Фонд развития промышленности Кубани выделил 4 производителям льготные займы на 164 млн рублей

Экономика
06.08.2022 15:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/fond-razvitiya-promyshlennosti-kubani-vydelil-4-proizvoditelyam-lgotnye-zajmy-na-164-mln-rublej
Фонд развития промышленности Кубани выделил 4 производителям льготные займы на 164 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил льготные займы четырем промышленным предприятиям.

По программе «Проекты развития (краевое финансирование)» 100 млн рублей выделили компании «Полипласт-Юг» из Кореновского района на расширение производства строительной химии и сухих строительных смесей. На эти деньги предприятие расширит ассортимент. Это позволит покрыть потребности производителей тротуарной плитки и железобетонных изделий в смесях и заменить иностранные аналоги на отечественном рынке.

По программе «Приоритет» одобрены займы на сумму 64 млн рублей краснодарской швейной фабрике и производителям мебели из станицы Отрадной и Белореченска. При господдержке края швейная фабрика купит новое оборудование, а мебельные фабрики —сырье и материалы для производства.

Как отметил директор Фонда развития промышленности края Дмитрий Королев, ставки займов сохранили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Они не превышают 4% годовых. Сейчас Фонд предоставляет займы по 15 программам. Также в этом году ввели новый вид поддержки — гранты. Предприятиям вернут до 90% от суммы уплаченных процентов по кредитам в рублях.

Подробнее о программах Фонда можно узнать по телефону 8 (800) 500-27-28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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