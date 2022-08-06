Фонд развития промышленности Кубани выделил 4 производителям льготные займы на 164 млн рублей
Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил льготные займы четырем промышленным предприятиям.
По программе «Проекты развития (краевое финансирование)» 100 млн рублей выделили компании «Полипласт-Юг» из Кореновского района на расширение производства строительной химии и сухих строительных смесей. На эти деньги предприятие расширит ассортимент. Это позволит покрыть потребности производителей тротуарной плитки и железобетонных изделий в смесях и заменить иностранные аналоги на отечественном рынке.
По программе «Приоритет» одобрены займы на сумму 64 млн рублей краснодарской швейной фабрике и производителям мебели из станицы Отрадной и Белореченска. При господдержке края швейная фабрика купит новое оборудование, а мебельные фабрики —сырье и материалы для производства.
Как отметил директор Фонда развития промышленности края Дмитрий Королев, ставки займов сохранили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Они не превышают 4% годовых. Сейчас Фонд предоставляет займы по 15 программам. Также в этом году ввели новый вид поддержки — гранты. Предприятиям вернут до 90% от суммы уплаченных процентов по кредитам в рублях.
Подробнее о программах Фонда можно узнать по телефону 8 (800) 500-27-28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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