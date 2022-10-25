Жители Краснодара могут пройти бесплатное скрининговое обследование
Общество
25.10.2022 09:35
Мобильный центр скрининговой диагностики курсирует в пригороде краевой столицы. Так, 27 октября он будет работать в поселке Победитель на улице Кубанской, 1, и 28 октября в поселке Индустриальном на улице Степной, 12.
Ранее передвижной медицинский комплекс уже побывал в поселке Лазурном. Пройти бесплатное обследование могут все желающие, нужен только паспорт. Ключевые показатели — вес, рост, пульс и артериальное давление. Именно гипертония повышает риск нарушений кровообращения в сосудах сердца и мозга.
Терапевт проконсультирует пациентов с тревожными симптомами, а при необходимости направит их на дообследование. В мобильном центре ведут прием с 9:00 до 14:00.
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