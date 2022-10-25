Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Жители Краснодара могут пройти бесплатное скрининговое обследование

Общество
25.10.2022 09:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodara-mogut-projti-besplatnoe-skriningovoe-obsledovanie
Видео канала «Кубань 24»

Мобильный центр скрининговой диагностики курсирует в пригороде краевой столицы. Так, 27 октября он будет работать в поселке Победитель на улице Кубанской, 1, и 28 октября в поселке Индустриальном на улице Степной, 12.

Ранее передвижной медицинский комплекс уже побывал в поселке Лазурном. Пройти бесплатное обследование могут все желающие, нужен только паспорт. Ключевые показатели — вес, рост, пульс и артериальное давление. Именно гипертония повышает риск нарушений кровообращения в сосудах сердца и мозга.

Терапевт проконсультирует пациентов с тревожными симптомами, а при необходимости направит их на дообследование. В мобильном центре ведут прием с 9:00 до 14:00.

Читайте также: в Краснодарском крае стартует новый профилактический проект «ПРОдиабет».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях