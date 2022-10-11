На Кубани стартует новый профилактический проект «ПРОдиабет»
Общество
11.10.2022 19:41
Первый выезд бригады врачей состоится 27 октября в станицу Выселки.
Пациентов осмотрят квалифицированные эндокринологи, хирурги, кардиологи, неврологи и окулисты ККБ №2. Проект подготовили краевой минздав совместно со специалистами ККБ №2. Он ориентирован на своевременное выявление сахарного диабета, лечение и постановку на диспансерный учет пациентов, а также профилактику заболевания.
В Краснодарском крае сахарным диабетом болеют 180 тыс. человек. Медики напоминают о важности информирования людей о необходимости профилактики возникновения болезни и своевременном лечении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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