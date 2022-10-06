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В Кущевской районной больнице открылось гемодиализное отделение

Общество
06.10.2022 08:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kushhevskoj-rajonnoj-bolnitse-otkrylos-gemodializnoe-otdelenie
Видео канала «Кубань 24»

Раньше пациенты с утраченной функцией почек вынуждены были трижды в неделю выезжать в другие районы. Теперь необходимую процедуру можно получить в райцентре, она длится 4 часа 10 минут и проходит с комфортом.

Добраться до отделения можно как самостоятельно, так и на служебном транспорте больницы. Под Центр гемодиализа капитально отремонтировали один из старых корпусов ЦРБ, в нем установили оборудование с разными функциями очищения организма.

«Через кровь токсичные вещества поступают в диализатор, затем удаляются из аппарата. Вторая функция — гемофильтрация. Она очищает организм от токсинов не только из крови, но и из тканей», — сказал заведующий отделением диализа Кущевской ЦРБ Мавлуд Шахриев.

Проведению гемодиализа предшествует процесс медицинской водоподготовки. Учитывая, что каждому пациенту требуется около 130 л очищенной жидкости, в отделении установили новейшую систему фильтрации.

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