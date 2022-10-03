В Брюховецкой районной больнице завершили капремонт хирургического корпуса
Общество
03.10.2022 17:17
Отделение модернизировали по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
В корпусе заменили кровлю, сети водо- и электроснабжения. Также установили новые двери и окна. В хирургии расширили реанимационное отделение и перепланировали приемный покой.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больнице установили новое оборудование. В ЦРБ появились цифровой стационарный и передвижной рентген-аппарат, потолочный и передвижной хирургический светильник. В минздраве Кубани добавили, что скоро в районную больницу поставят наркозный аппарат, хирургические столы, прикроватные мониторы и медицинскую мебель, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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