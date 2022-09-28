В Крыловскую центральную районную больницу доставили новый флюорограф
Новое медоборудование Крыловская ЦРБ получила по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
С помощью нового флюорографа специалисты смогут своевременно диагностировать заболевания на ранних стадиях.
«Флюорография грудной клетки является скрининговым исследованием для выявления рака, туберкулеза и профессиональных болезней легких. Данное обследование рекомендуется проводить один раз в год. Теперь с помощью нового оборудования наши специалисты будут своевременно диагностировать возможные заболевания на ранних стадиях развития и назначать своевременное и эффективное лечение», — сказал главврач Крыловской ЦРБ Вадим Усалев.
В прошлом году в рамках модернизации первичного звена в медучреждения края приобрели 2,5 тыс. единиц оборудования. Среди них — 59 единиц «тяжелого». В текущем году на Кубани планируют закупить свыше 2,2 тыс. единиц оборудования, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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