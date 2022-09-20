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В больницу Брюховецкого района в рамках нацпроекта закупили новое оборудование

Общество
20.09.2022 17:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bolnitsu-bryuhovetskogo-rajona-v-ramkah-natsproekta-zakupili-novoe-oborudovanie
В больницу Брюховецкого района в рамках нацпроекта закупили новое оборудование
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В больницу по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» закупили два кольпоскопа.

По словам главврача Брюховецкой ЦРБ Александра Киселева, новые кольпоскопы будут использовать для диагностики гинекологических заболеваний. Они увеличивают изображение в 10-40 раз без потери качества. Медики больницы благодаря современному оборудованию смогут на ранней стадии обнаруживать доброкачественные и злокачественные изменения.

На Кубани в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупают новое медицинское оборудование, строят ФАПы и офисы ВОП, а также проводят капремонт в больницах и поликлиниках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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