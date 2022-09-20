В больницу Брюховецкого района в рамках нацпроекта закупили новое оборудование
Общество
20.09.2022 17:46
В больницу по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» закупили два кольпоскопа.
По словам главврача Брюховецкой ЦРБ Александра Киселева, новые кольпоскопы будут использовать для диагностики гинекологических заболеваний. Они увеличивают изображение в 10-40 раз без потери качества. Медики больницы благодаря современному оборудованию смогут на ранней стадии обнаруживать доброкачественные и злокачественные изменения.
На Кубани в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупают новое медицинское оборудование, строят ФАПы и офисы ВОП, а также проводят капремонт в больницах и поликлиниках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: сочинская горбольница №1 по нацпроекту получила три новых аппарата УЗИ.
Популярные новости
- Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
- В Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички
- В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
- Опрос: жители Краснодара справляются с осенней хандрой занимаясь любовью
- В Туапсинском районе водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля
- Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре